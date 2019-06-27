Список установленных на дорогах Москвы камер рассекретят

Накануне Владимир Путин раскритиковал практику скрытой установки камер

В Центре организации дорожного движения раскроют места расположения камер на дорогах Москвы. К этому накануне призвал Владимир Путин на заседании Госсовета. В частности, глава государства уточнил, что цель камер слежения на дорогах — сохранение жизней, а не желание оштрафовать водителя, передает "ТВ Центр".

В ЦОДД сообщили, что адреса стационарных камер будут опубликованы в открытом доступе. Правда, когда это произойдет, пока не сообщается. Тем временем передвижные комплексы можно без труда увидеть на дорогах Москвы. Для водителей они заметны издалека благодаря яркой зелёной окраске. Также на дорогах можно увидеть предупреждающие таблички.