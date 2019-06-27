Сколько придется заплатить за нечитаемые номера

Однако речь идет только про те случаи, если будет доказано, что водитель умышленно скрывал номера

За нечитаемые номера теперь можно получить штраф в пять тысяч рублей или даже лишится водительского удостоверения. Такое постановление принял Верховный суд.

Парковочные места на улицах исторического центра Москвы - в особом дефиците. Найти их можно не всегда, да и заплатить придется. И далеко не все водители готовы делать это. На вооружении - десятки способов уйти от штрафа. Это могут быть хитроумные автоматические устройства, которые простым нажатием кнопки в нужный момент скроют номера от автоматических камер. Или же обычный кусок картона, приклеенный к регистрационным знакам, передает "ТВ Центр".

В войне против таких нарушителей появился новый аргумент. Лишение права управлять автомобилем за нечитаемые номера. Касается это тех водителей, которые специально закрывают отдельные цифры и буквы регистрационных знаков листиками, картонками. Осенью - дорожной грязью, зимой - снегом. Правда, применять столь суровое наказание будут только в том случае, если автомобиль едет.

А вот с нарушителями правил парковки бороться будут пока по старинке. Предметы, закрывающие цифры, снимут, а если машина оставлена своим владельцем вообще без номеров, её попросту эвакуируют.

Принятое накануне постановление пленума Верховного суда России ответило на вопросы, которые периодически возникали и у инспекторов, и у водителей. Помимо нечитаемых номеров в документе упоминаются, например, такие нарушения, как нештатные ксеноновые фары. Теперь за их установку прав лишать не будут. А вот для любителей объехать затор по краю дороги плохие новости. В случае ДТП виновником аварии будет признан именно так называемый "обочечник".

Андрей Сидоренко, Андрей Булычев, Дмирий Лукиных, "ТВ Центр".