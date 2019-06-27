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В Москве тестируют новый способ обеспечения безопасности на дорогах

15:16
  • четверг
  • 27 июня 2019

Средства наглядной агитации появились на двух улицах

В Москве на  пешеходных переходах устанавливают фигуры  в форме дорожного патруля, которые держат в руках табличку: "Не спеши! Посмотри по сторонам!". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В четверг такие средства наглядной агитации появились на Плющихе и Красноармейской улице - в местах, где часто случаются дорожные инциденты. Пока имен у этих персонажей нет. Но представители ЦОДД рассчитывают провести конкурс в социальных сетях на эту тему.

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Установка предупреждающих фигур для пешеходов
Установка предупреждающих фигур для пешеходов
Установка предупреждающих фигур для пешеходов
Установка предупреждающих фигур для пешеходов
Установка предупреждающих фигур для пешеходов
Установка предупреждающих фигур для пешеходов
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