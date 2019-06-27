В Москве тестируют новый способ обеспечения безопасности на дорогах

Средства наглядной агитации появились на двух улицах

В Москве на пешеходных переходах устанавливают фигуры в форме дорожного патруля, которые держат в руках табличку: "Не спеши! Посмотри по сторонам!". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В четверг такие средства наглядной агитации появились на Плющихе и Красноармейской улице - в местах, где часто случаются дорожные инциденты. Пока имен у этих персонажей нет. Но представители ЦОДД рассчитывают провести конкурс в социальных сетях на эту тему.