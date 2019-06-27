Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Мэр опубликовал поздравление в соцсетях
В четверг по всей России отмечается День молодёжи. В разных округах столицы пройдут десятки праздничных мероприятий на любой вкус. Юные москвичи смогут освоить экстремальные виды спорта, посоревноваться в кулинарном искусстве и пройти мастер-классы по созданию семьи.
Главное место встречи - Парк Горького. Там гостей ждут разнообразные творческие конкурсы и соревнования. Кульминацией праздника станет концерт популярных хип-хоп исполнителей на Фонтанной площади. На своей страничке в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин поздравил молодых жителей города с праздником.
С Днем молодежи, самые талантливые, искренние и креативные! Дерзайте и делайте наш мир лучше, а любимую Москву - лучшей. pic.twitter.com/4aikANDhXy— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июня 2019 г.