Южноафриканские пингвины Московского зоопарка обзавелись потомством

Их назвали Роббен и Нельсон

Птенцы южноафриканских пингвинов Московского зоопарка готовятся к переезду. Не далеко - в большой общий вольер. Сейчас их учат всем тонкостям жизни в коллективе.

Братьм Роббену и Нельсону около двух месяцев - недавно они сменили оперение - и теперь беззаботно носятся по водному пространству в скромной компании родственников. А ещё с удовольствием лакомятся рыбой. Правда, под контролем орнитологов, которые учат малышей улаживать конфликты.

На следующей неделе можно будет полюбоваться на группу пингвинов Гумбольдта и южноафриканских уже в полном составе, в отрытом вольере у "Дома птиц".