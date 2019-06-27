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Южноафриканские пингвины Московского зоопарка обзавелись потомством

15:46
  • четверг
  • 27 июня 2019

Их назвали Роббен и Нельсон

Птенцы южноафриканских пингвинов Московского зоопарка готовятся к переезду. Не далеко - в большой общий вольер. Сейчас их учат всем тонкостям жизни в коллективе.

Братьм Роббену и Нельсону около двух месяцев - недавно они сменили оперение  - и теперь беззаботно носятся по водному пространству в скромной компании родственников. А ещё с удовольствием лакомятся рыбой. Правда, под контролем орнитологов, которые учат малышей улаживать конфликты.

На следующей неделе можно будет полюбоваться на группу пингвинов Гумбольдта и южноафриканских уже в полном составе, в отрытом вольере у "Дома птиц".

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