"Поехали в баньку": Ксюша Новикова вспомнила жуткие истории времен "Блестящих"

Артистка пришла в группу 20 лет назад

Солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова пришла на программу "Мой герой" на канале "ТВ Центр" и поразила ведущую Татьяну Устинову воспоминаниями о бурной молодости.

Певица рассказала, что она попала в группу в 19-летнем возрасте. На пике популярности участники коллектива мало спали и почти не бывали дома, мотаясь по концертам и корпоративам. Артистки буквально валились с ног, отчего им иногда приходилось петь сидя.

"Уже до такого доходило, это как раз у нас была в составе Аня Семенович, когда мы однажды со съёмки клипа летели какого-то, ещё параллельно залетели в пару городов, выступили, прилетели в Москву. И мы думали, что едем домой спать, а нам говорят: "Девочки, пока вы летели, заказ поступил ещё, едем выступать". А мы, в прямом смысле, валились с ног, мы плакали даже, говорили: "Мы уже не можем". Бедные заказчики, бедные люди, которые это выдержали, нам поставили четыре стула, мы на них сели и, сидя, пели", - вспомнила Ксения.

По словам Новиковой, порой с ними происходили необычные приключения. "Были такие истории у девочек, когда после концерта говорят: "Поехали в баньку", - когда директор говорит: "Так, девочки, срочно берете вещи, закрываетесь в номере у Орловой" (допустим, у нее номер на первом этаже). И потом директор говорит: "Девочки на счет три выпрыгиваем из окна. Было и такое, когда, схватив чемоданы, выпрыгивали из окна, ловили такси и едем в аэропорт. Такие бывали истории. Слава Богу, все истории какие-то… они закончились хорошо. Не было... до конца ужаса никакого не произошло", - рассказала артистка, крайне удивив ведущую Татьяну Устинову.

Случались с "Блестящими" и курьезы. "Распространённое самое, это, конечно, когда весёлые, подвыпившие бухгалтеры гуляют свой корпоратив. Обычно всегда есть солист, который подпрыгивает и в пряжке садится на шпагат. Стабильно есть такой герой. А есть другой, который говорит: "Сейчас я всё сделаю", подходит, и, кто с краю стоит, он не смотрит, кто с краю стоит, он берёт так, под ноги подсечку и на плечо закидывает и убегает, насколько может бежать. Слава Богу, если не роняет. Там, конечно, директор как-то подключается уже. Аню Семенович как раз на первом концерте постигла эта участь, на самом первом. Мы потом, конечно, смеялись и вспоминали, она говорила: "Если бы не моя спортивная закалка, бежала бы я от вас куда подальше", - поделилась певица.

Отметим, что Новикова дважды покидала группу "Блестящие". В мае 2018 года она вернулась в коллектив третий раз. Артистка воспитывает двух сыновей 11 и 8 лет. В июле прошлого года она развелась с бизнесменом Алексеем Сорокиным после трех лет брака.