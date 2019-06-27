Воскрешение Цапка получило продолжение

Похожий на лидера Кущевской банды человек задержан

Мужчина, которого приняли за воскресшего лидера Кущевской банды Сергея Цапка, задержан в Сочи. Ранее сообщалось, что он находится в федеральном розыске.

32-летний Виталий Никифоров обвиняется в четырех кражах. Преступник обворовал несколько квартир в Краснодарском крае, а также украл мобильный телефон. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, пишет РИА Новости.

Фотография Виталия Никифорова с места ДТП в Сочи, опубликованная в интернете в начале июня, не на шутку напугала жителей станицы Кущевская. Они приняли его за лидера кущевской банды Сергея Цапка. При этом физиогномисты сразу же заявили, что на фото — совсем другой человек.

Сергей Цапок умер в ночь на 7 июля 2014 года в медицинской части краснодарского изолятора. Тогда в СМИ появлялись версии, что его смерть могла быть инсценировкой. За два дня до смерти Цапка в том же СИЗО покончил с собой участник банды Игорь Черных.

Банд Цапка действовала в станице Кущевская до 2010 года. За 12 лет жертвами бандитов стали 19 человек. В 2013 году суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению.