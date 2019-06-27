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В России утвердили программу по борьбе с картелями

14:47
  • четверг
  • 27 июня 2019

Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утвердив программу мер по пресечению деятельности картелей. Об этом глава кабмина заявил в четверг, открывая заседание правительства, передает "ТВ Центр".

Соответствующий документ разработан по поручению Владимира Путина. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, такого рода шаги были необходимы. Кроме того, они требовали согласования с бизнесом, поскольку затрагивают интересы и государства, и предпринимательства.

"Ежегодный ущерб от таких соглашений, по разным экспертным оценкам, на товарных рынках, на торгах оценивается в полтора-два процента ВВП. Это цифра огромная. В год возбуждается более 400 антимонопольных  дел, которые связаны с заключением соглашений, ограничивающих конкуренцию. 85%  - это картели, причем их число увеличивается", - отметил Медведев.

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