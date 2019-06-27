В России утвердили программу по борьбе с картелями

Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утвердив программу мер по пресечению деятельности картелей. Об этом глава кабмина заявил в четверг, открывая заседание правительства, передает "ТВ Центр".

Соответствующий документ разработан по поручению Владимира Путина. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, такого рода шаги были необходимы. Кроме того, они требовали согласования с бизнесом, поскольку затрагивают интересы и государства, и предпринимательства.

"Ежегодный ущерб от таких соглашений, по разным экспертным оценкам, на товарных рынках, на торгах оценивается в полтора-два процента ВВП. Это цифра огромная. В год возбуждается более 400 антимонопольных дел, которые связаны с заключением соглашений, ограничивающих конкуренцию. 85% - это картели, причем их число увеличивается", - отметил Медведев.