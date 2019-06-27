Ешь или умри: врачи поставили Анджелине Джоли ультиматум

Актриса тает на глазах

Появились новые сведения о состоянии здоровья голливудской актрисы Анджелины Джоли, чья болезненная худоба не перестает беспокоить ее поклонников.

Портал Latin Times сообщил со ссылкой на неподтвержденные данные, что после возвращения из Колумбии здоровье Джоли резко испортилось. Она якобы почувствовала головокружение и тошноту, к тому же у нее возникли проблемы с дыханием. Кроме того, мать шестерых детей еще больше потеряла в весе.

Помощники актрисы чуть ли не силой посадили ее в машину и увезли в больницу. Они испугались, что кинозвезда умрет от истощения.

"Анджелина истощена, она недоедает. Актрисе не понравилось, что ее отправили на обследование, и она отказалась говорить помощникам о его результатах. Они лишь знают, что она ненадолго стала есть чуть-чуть больше, а потом вернулась к своим привычкам", - рассказал осведомленный источник.

Также появилась новость о том, что врачи поставили Джоли ультиматум: либо она начинает нормально питаться, либо ее ждет смерть. Портал Gossip Cop опроверг эту информацию, но поклонникам актрисы не стало легче. Они видят, как былая красавица теряет один килограмм за другим, и не могут поверить, что она не нуждается в помощи.

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