Почему Меркель так трясет

Это не болезнь Паркинсона

Состояние здоровья канцлера Германии Ангелы Меркель вновь стало главной темой для обсуждения в мировой политике. Второй раз за месяц ей стало плохо на официальном мероприятии. На этот раз приступ сильной дрожи произошел у нее во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

В ситуации попыталась разобраться профессор кафедры нервных болезней ММА имени Сеченова Ольга Воробьева. Так, одной из причин возникновения у Меркель неконтролируемого приступа дрожи могло стать нарушение углеводного обмена. В частности, речь идет о повышении сахара в крови.

Кроме того, могло произойти нарушение в работе вегетативной нервной системы, пишет "Взгляд". В этом случае при обезвоживании работа вегетативной нервной системы может нарушаться и вызывать транзиторное нарушение ритма сердца – неконтролируемую тахикардию. Она часто сопровождается ознобоподобным гиперкинезом - приступом неконтролируемой дрожи. Но если человек выпивает стакан воды, то приступ должен купироваться.

При этом на болезнь Паркинсона тремор Меркель не похож, отметила профессор. Таким образом, состояние здоровья канцлера вряд ли сможет существенно повлиять на выполнение ее обязанностей, считает врач. Более того, политик уже объявила о скором уходе.

До этого Меркель дважды становилось плохо во время официальных мероприятий. Сначала это произошло, когда она принимала в Берлине президента Украины Владимира Зеленского. Во время прослушивания гимна политика сильно затрясло. При этом канцлер попыталась унять дрожь, периодически меняя положение рук.

А 27 июня канцлер Германии почувствовала себя плохо на официальном мероприятии в берлинской резиденции президента ФРГ. Канцлер начала дрожать, когда стояла рядом с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. При этом ей пытались дать стакан воды, но она отказалась.

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Видео: Ангелу Меркель вновь затрясло