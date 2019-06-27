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53-летняя Салтыкова рассказала о своих зависимостях

14:38
  • четверг
  • 27 июня 2019

ЗОЖ ей не к лицу

53-летняя певица и актриса Ирина Салтыкова призналась, что она ведет нездоровый образ жизни и принципиально отказывается от популярных косметологических процедур. 

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Исполнительница хита "Серые глаза" выглядит моложе своих лет. Ведущая программы на "Русском радио" попросила Салтыкову раскрыть секрет ее молодости. Как оказалось, артистка совершает прогулки перед сном и не пользуется "уколами красоты", на которые подсели многие звезды. 

"Не хочу. Считаю это ерундой, - заявила Ирина Салтыкова. - Предпочитаю маски, массаж. При этом я совсем не занимаюсь спортом. Курю и пью даже иногда. Конечно, мечтаю избавиться от этих вредных привычек".

Салтыкова также прокомментировала слухи о своей беременности. Они возникли после того, как ее дочь Алиса рассказала, что у мамы появился новый возлюбленный. "Конечно, сейчас я понимаю, что в молодости надо было еще рожать. Но все сегодняшние разговоры о моем интересном положении - глупости. Всему свое время", - сказала певица.  

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