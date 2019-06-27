53-летняя Салтыкова рассказала о своих зависимостях

ЗОЖ ей не к лицу

53-летняя певица и актриса Ирина Салтыкова призналась, что она ведет нездоровый образ жизни и принципиально отказывается от популярных косметологических процедур.

Исполнительница хита "Серые глаза" выглядит моложе своих лет. Ведущая программы на "Русском радио" попросила Салтыкову раскрыть секрет ее молодости. Как оказалось, артистка совершает прогулки перед сном и не пользуется "уколами красоты", на которые подсели многие звезды.

"Не хочу. Считаю это ерундой, - заявила Ирина Салтыкова. - Предпочитаю маски, массаж. При этом я совсем не занимаюсь спортом. Курю и пью даже иногда. Конечно, мечтаю избавиться от этих вредных привычек".

Салтыкова также прокомментировала слухи о своей беременности. Они возникли после того, как ее дочь Алиса рассказала, что у мамы появился новый возлюбленный. "Конечно, сейчас я понимаю, что в молодости надо было еще рожать. Но все сегодняшние разговоры о моем интересном положении - глупости. Всему свое время", - сказала певица.