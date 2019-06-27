Сын Алдонина закатил истерику из-за дочери Началовой

Футболист окружил девочку всесторонней заботой

Сын футболиста Евгения Алдонина и его второй жены Ольги закатил истерику во время отдыха в Турции.

Двухлетнему Артему не понравилось, что папа бросил его и отправился кататься на водном мотоцикле с его сводной сестрой Верой, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Видео опубликовала в своем Instagram Ольга Алдонина. Мама попыталась успокоить малыша, объяснив, что папа скоро вернется. Через какое-то время папа с дочкой действительно причалили к берегу.

Семья Алдониных находится в Турции уже несколько недель. Футболист открыл там летнюю школу, где тренирует молодых ребят. А Ольга, Вера и Артем загорают, отдыхают и в целом весело проводят время перед новым учебным годом - в сентябре Вера идет в седьмой класс.

Вера Алдонина после смерти Юлии Началовой осталась жить в семье отца. С мачехой Ольгой она нашла общий язык и очень к ней привязалась.

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