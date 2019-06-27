Путин нашел объяснение экстравагантному поведению Трампа

Американский президент хочет справедливости к США

Владимир Путин назвал Дональда Трампа талантливым человеком, который тонко чувствует ожидания избирателей. Такую характеристику российский лидер дал в интервью Financial Times накануне саммита G20 в Осаке. Видео публикует ТВЦ.RU.

По словам Путина, Трамп — не карьерный политик, и у него есть свое видение национальных интересов. При этом со многими способами решения проблем, которые американский президент использует, он не согласен.

"Мы беседуем накануне "Большой двадцатки". Это экономический форум, и наверняка, так или иначе, там будут опять звучать вопросы, связанные с глобализацией, с мировой торговлей, с мировыми финансами. А кто-нибудь задумывался о том, какие преференции и кто, и как получил в результате глобализации, свидетелями и участниками которой мы являлись, начиная с 90-х годов. Вот Китай воспользовался этой глобализацией в том числе и для того, чтобы вытащить из нищеты, из бедности миллионы китайцев. Как и что произошло в Соединенных Штатах? Там в Соединенных Штатах этих преференции получили ведущие американские компании. Но средний класс не получил никаких преференций от этой глобализации. Он остался в стороне при разделе этого "пирога", - рассказал Путин.

Команда Дональда Трампа это четко почувствовала, что и использовала в ходе предвыборной борьбы. В этом и нужно искать причины победы на выборах, убежден российский президент.

"В том числе, кстати говоря, применительно и к мировой экономике. Вот здесь может быть и кроется его, на первый взгляд, экстравагантное решение в сфере экономики и взаимодействия даже с партнерами и союзниками. Ну он считает, что распределение ресурсов, распределение доходов от этой глобализации последних десятилетий было несправедливым в отношении США. Может быть, как раз вот в этом и заключается его неординарное поведение", - подытожил Путин.

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