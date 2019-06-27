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Путин рассказал, как принимал решение о начале операции в Сирии

22:15
  • четверг
  • 27 июня 2019

Президент тщательно взвесил все "за" и "против"

Владимир Путин оценил участие России в урегулировании сирийского кризиса. По словам президента, удалось добиться больше, чем он сам ожидал.

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"Во-первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию. Речь идет о нескольких тысячах человек. В Россию, либо в наши соседние страны, с которыми у нас нет визового режима. И то и другое для нас одинаково опасно. Это первое. Мы все-таки добились стабилизации ситуации  в регионе, который близок от нас географически. И мы таким образом напрямую повлияли на обеспечение безопасности самой России внутри нашей страны", - сказал Путин в интервью Financial Times.

Усилиями российских военных удалось сохранить сирийскую государственность и не допустить там хаоса. Вооруженные силы получили практику, которую невозможно представить в мирной обстановке, считает президент.

Кроме того, участие в сирийском урегулировании позволило России наладить хорошие деловые отношения со всеми странами региона. Это сделало ее позиции на Ближнем Востоке более стабильными.

Путин признался, что, принимая решение об участии России в конфликте в Сирии, тщательно взвесил все "за" и "против", и обсудил возможные последствия не только с военными, но и руководителями других ведомств.

"В конечном итоге посчитал, что позитивный эффект от нашего активного участия в сирийских делах будет для России, для интересов, гораздо больше, чем, чем невмешательство и пассивное наблюдение за тем, как международный террористический интернационал будет усиливаться у наших границ", - подытожил президент.

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