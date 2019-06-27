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"Требования меняются": Путин рассказал о выборе преемника

22:31
  • четверг
  • 27 июня 2019

Об этом президент думает с начала "нулевых"

Владимир Путин рассказал о процессе выбора преемника. Президент признался, что думает об этом все годы нахождения во власти.

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"Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге, я скажу это без всякого кривляния, преувеличения,  либо без всякой красовки, значит, в конечном итоге решение должен принять российский народ. Вот, чего бы и как бы не делал действующий руководитель, кого и как бы он не представлял, конечное слово за избирателями", - заявил Путин в интервью Financial Times накануне саммита G20 в Осаке.

Президент отметил, что действующий глава государства может поддержать кого-то из кандидатов, и это существенная поддержка, если "он сам пользуется уважением и доверием народа".

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