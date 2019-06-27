Высокоэнергетическое излучение исходит от остатков взорвавшейся сверхновой

Физики зафиксировали таинственный свет из космоса аномальные фотоны с самой высокой энергией.

Частица света могла прилететь из Крабовидной туманности в составе космических лучей, испускаемых остатками сверхновой, пишет портал Phys.org. Эта туманность находится в рукаве Персея, примерно в 6500 световых лет от нас.

Ученые зарегистрировали 24 ливня, которые инициированы фотонами с энергией свыше 100 тераэлектронвольт. Один из фотонов должен был обладать энергией в 450 ТэВ.

Теперь астрономы изучают фотоны высоких энергий, которые попадают на Землю, чтобы понять, почему у них так много энергии.