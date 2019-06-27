Путин об отравлении Скрипаля: "Пяти копеек не стоит"

Шпионские скандалы вредят отношениям России и Великобритании

История с отравлением в Солсбери не стоит испорченных отношений России и Великобритании, заявил Владимир Путин в интервью накануне саммита G20, где, как ожидается, он встретится с Терезой Мэй. Он напомнил, что Сергей Скрипаль шпионил против Москвы.

"Вся эта возня шпионская стоит, как у нас говорят, пяти копеек не стоит, или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений, там все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну разве можно на одну чашу весов ставить одно с другим?" – возмутился Путин.

Из-за "шпионских скандалов" отношения Москвы и Лондона зашли в тупик, что мешает развитию экономических связей двух стран и поддержке деловых людей, в том числе из Великобритании. Они, убежден президент, хотят работать с Россией.

"Мне кажется, что и Россия и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что хотя бы какие-то первые шаги будут сделаны. И думается, что госпожа Мэй, может быть даже будет проще, она уже объявила о том, что она уходит, поэтому она сейчас свободно сделает то, что считает правильным, важным и необходимым. Не думая о каких-то внутриполитических последствиях", - заключил Путин.

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