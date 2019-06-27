Британцы выдали российский Су-30 за свой самолет

Постыдная ошибка, по мнению эксперта

В Великобритании местное министерство внешней торговли серьезно оконфузилось. На постер ведомства, которым оно анонсировало турне британских асов Red Arrows в США, неожиданно попало изображение российского Су-30, хотя должно быть BAE Hawk T1.

Такое изображение появилось в Twitter ведомства. Правда, после того, как некоторые авиационные эксперты обнаружили эту ошибку, Министерство внешней торговли быстро удалило твит, передает Daily Mail.

По словам историка авиации Энди Сандерса, это действительно постыдная ошибка. По его словам, самолет на постере даже отдаленно не напоминает BAE Hawk. "Я просто в ужасе. Оба самолета настолько сильно отличаются друг от друга по всем показателям. Они ошиблись даже с национальной принадлежностью", — подчеркнул эксперт.

Интересно, что само министерство, а также Red Arrows не увидели ничего плохого в первоначальном постере.

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