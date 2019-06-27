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Украинцы приписали себе заслуги Петра I

15:51
  • четверг
  • 27 июня 2019

Фамилия автора этой гениальной мысли - Брехуненко

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что император Петр I проводил реформы в стране руками украинцев и немцев.

"Это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему", - отметил он.

Европейцы не видели в Петре I гения, считает Брехуненко, в подтверждение своего тезиса он привел в пример тот факт, что дочь Петра не смогла выйти замуж за французского короля.

Нужно отметить, что Брехуненко – не последний человек в украинском историческом сообществе. Он заведует отделом археографии киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины.

Пользователи социальных сетей подняли на смех тезисы украинского ученого: "А закон всемирного тяготения открыл Ньютоненко", "Да и самого Петра I на самом деле звали Петро Романенко", "Санитары тут уже бессильны", "Да после того как древние укры выкопали черное море, я уже ничему не удивляюсь".

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