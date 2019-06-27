"Восхищаюсь!" Лазарев запал на Валерию в лосинах

Певица показала плоский живот

51-летняя певица Валерия Перфилова, более известная как Валерия, показала идеальную фигуру и рассказала о своем новом спортивном увлечении. Фото оценили не только поклонники звезды, но и ее коллеги.

Артистка опубликовала в Instagram три фотографии, на которых она позирует в топике, лосинах и кроссовках. "Утро каждого дня у меня начинается теперь с пробежки, раньше я себе этого и представить не могла, с детства не любила бегать. Сейчас потихоньку стала себя приучать - начала входить во вкус", - написала Валерия.

В комментариях к посту она рассказала, что всегда тренируется дома. Порой она может заниматься спортом ежедневно, а порой ей приходится брать паузу из-за работы и перелетов. "Но если есть малейшая возможность, делаю хоть какие-то упражнения", - сообщила она, добавив, что даже 20-минутные регулярные тренировки способны творить чудеса.

Интернет-пользователи спросили певицу, остались ли у нее растяжки на теле после беременности. "У меня нет растяжек, потому что за всю жизнь не было колебаний в весе", - ответила Валерия.

"Идеальная фигура! Идеальная! Восхищаюсь!" - написал коллеге певец Сергей Лазарев. "Идеальная", - согласилась с ним продюсер Яна Рудковская. "Нет еще, к этому только стремлюсь", - ответила ей Валерия.

Отметим, что у Валерии есть дочь и двое сыновей от второго брака. Третьим мужем артистки стал продюсер Иосиф Пригожин.