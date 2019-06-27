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Евросоюз нанес удар по России

15:59
  • четверг
  • 27 июня 2019

Незадолго до этого Москва праздновала политическую победу - возвращение в ПАСЕ, а Франция намекала на отмену санкций

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. Ранее лидеры ЕС единогласно согласились сохранить ограничительные меры в отношении Москвы, и Совет оформил это решение в письменном виде.

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Как сказано в коммюнике Совета ЕС, рестрикции связаны с невыполнением Минских соглашений. Секторальные санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения, передает РИА Новости.

Накануне российскую делегацию полностью восстановили в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы. СМИ назвали это днем политической победы.

 

Ранее Владимир Путин продлил действие контрсанкций в отношении стран Евросоюза. Специальные экономические меры, направленные на защиту национальных интересов России, будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Евросоюз и ряд стран Запада ввели санкции против России в 2014 году из-за ситуации на Украине. Под ограничительные меры попали ряд российских политиков, а также представителей бизнеса и различные компании. Москва ответила контрсанкциями в августе 2014 года.

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