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Двух матерей-одиночек изнасиловали и убили возле кладбища

16:22
  • четверг
  • 27 июня 2019

Одной из них было всего 16 лет

Во Владимирской области произошло жестокое убийство двух матерей-одиночек, одной из которых было всего 16 лет.

Инцидент произошел в небольшом городе Покрове. Девушек искали три дня. Об их пропаже сообщила мать 16-летней девушки. По предварительным данным, 21 июня молодые особы решили развлечься и отправились в местный ночной клуб. Под утро они сели в машину к знакомому и поехали кататься по городу.

Во время поездки молодые люди поругались. Мужчина вывез девушек в лес, где задушил их и закопал недалеко от кладбища. По информации некоторых СМИ, он также совершил над ними сексуальное насилие.  

Спустя время подозреваемого в убийстве задержали – им оказался 27-летний выходец из бывших советских республик. Он рассказал, что девушки своими поведением вынудили его пойти на такой шаг, передает ТАСС.

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, на воспитании второй девушки, которой было 26 лет, также находился малолетний ребенок. Отец ребенка несовершеннолетней в настоящее время отбывает срок за растление. Он вступил с погибшей в интимную связь, когда ей еще не исполнилось 14 лет, пишет РЕН ТВ.

Пока на мужчину заведено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Следователям предстоит выяснить, было ли совершено изнасилование. Расследование дела продолжается. Следствие просит суд арестовать подозреваемого. Судьбой детей заняты органы опеки.

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