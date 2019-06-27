Миллиардные махинации и уголовное дело: что происходит с автодилером "Рольф"

Его владелец входит в список богатейших россиян Forbes

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы компании "Рольф" Сергея Петрова о незаконных валютных операциях по подложным документам.

Правоохранительные органы подозревают Петрова в незаконном выводе денежных средств компании в размере четырех миллиардов рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Обыски в офисах и салонах "Рольфа" прошли утром 27 июня. Петров утверждает, что происходящее – ничто иное как рейдерский захват. Сейчас он вместе со своей семьей находится за границей. "Неожиданностью для меня не стало – это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят", - рассказал Петров Forbes.

"Рольф" — крупнейший в России автодилерский холдинг, основан в 1991 году. Портфель брендов компании включает 21 автомобильную марку. Сам Петров занимает 114-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes. Выручка компании в 2018 году составила 229,7 миллиарда рублей.