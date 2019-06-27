ОП Мосвы и Мосгоризбирком подписали соглашение о сотрудничестве

Они договорились о совместной работе на выборах

Мосгоризбирком и Общественная палата (ОП) Москвы договорились о сотрудничестве на выборах. Свои подписи на соглашении по вопросам организации контроля и наблюдения за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва поставили председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и председатель ОП Москвы Константин Ремчуков.

"Цель этого соглашения - дальнейшая реализация закона о контроле, и на уровне Общественной палаты еще одна функция - это народный контроль. Конкретные формы мы согласовали. Это беспрецедентное соглашение", - сказал Ремчуков.

"Самое главное - это этот эксперимент, который впервые в России проводится по электронному голосованию", - отметил Горбунов.

Соглашение позволит членам ОП Москвы принимать участие в мероприятиях и заседаниях Мосгоризбиркома, которые будут связанны с подготовкой и проведением эксперимента по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы, передает ТВЦ.RU.

Ранее Мосгоризбирком утвердил список из трех округов, в которых будет проведет эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. В эксперименте примут участие округа №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года по 45 одномандатным округам.