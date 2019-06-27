Жерар Депардье нарвался на российскую налоговую

ФНС приостановила заблокировала счета актера

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ленинскому району Новосибирска заблокировала счета Жерара Депардье, который ранее получил новосибирскую прописку и занялся бизнесом по производству и поставок продуктов.

Операции приостановлены в банке ВТБ, Газпромбанке и "КС Банке". На данный момент все ограничения уже сняли. По словам юриста актера, сумма была совершенно незначительная, но о произошедшем Депардье в курсе.

"С этим сталкивается каждый предприниматель. Могу вас уверить, что сумма была совершенно незначительная", - сообщил "Говорит Москва" Юрий Мосман, отметив, что Депардье является исправным налогоплательщиком.

Депардье покинул Францию в 2012 году после того, как правительство страны решило резко повысить налог для состоятельных граждан до 75%. В 2013 году актер прописался в Саранске.