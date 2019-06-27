ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жерар Депардье нарвался на российскую налоговую

17:31
  • четверг
  • 27 июня 2019

ФНС приостановила заблокировала счета актера

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ленинскому району Новосибирска заблокировала счета Жерара Депардье, который ранее получил новосибирскую прописку и занялся бизнесом по производству и поставок продуктов.
Француз с русской душой: Жерар Депардье отмечает юбилей

Операции приостановлены в банке ВТБ, Газпромбанке и "КС Банке". На данный момент все ограничения уже сняли. По словам юриста актера, сумма была совершенно незначительная, но о произошедшем Депардье в курсе.

"С этим сталкивается каждый предприниматель. Могу вас уверить, что сумма была совершенно незначительная", - сообщил "Говорит Москва" Юрий Мосман, отметив, что Депардье является исправным налогоплательщиком.

Депардье покинул Францию в 2012 году после того, как правительство страны решило резко повысить налог для состоятельных граждан до 75%. В 2013 году актер прописался в Саранске.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Французский актер Жерар Депардье
Французский актер Жерар Депардье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.