Участие Алибасова в съемках "Брат-3" разозлило народ

В соцсетях предположили, что продюсер обыграет тему отравления "Кротом"

Представители Бари Алибасова объявили, что продюсер примет участие в съемках фильма Стаса Барецкого "Брат-3". Артист сыграет в ленте роль "главного продюсера России".

По словам PR-директора Бари Алибасова, по сюжету девушка-киллер убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Алибасова также будут пытаться убить, но ничего не выйдет, отметил Вадим Горжанкин.

Главный герой картины Барецкого – младший брат героев дилогии "Брат". Он является большим поклонником группы "На-На" и мечтает попасть на "Дом-2", отметил PR-директор. Сами съемки начнутся в июле.

Новость о продолжении фильма "Брат" и участии в проекта Алибасова пришлись не по душе народу. Многие оставили злобные комментарии.

"Фрагмент сценария: Бари Алибасов всасывает из горла Крота, разбивает бутылку о голову, делая розочку, и, обводя угрюмым взглядом окружающих: "В чем сила, брат?" – написал @andrei_man1.

"Кто дал им право вообще снимать Брат-3???" – выразил свое негодование пользователь Twitter под ником "Благородный".

"Какой мерзкий развращенный старикашка", - заключила @nataly_slonce.

Ранее в кинокомпании "СТВ", владеющей лицензией на "Брата" заявили, что не передавали и не собираются передавать права на съемку продолжения Барецкому.

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