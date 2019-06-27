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Красавица-дочка Орбакайте умилила беззубой улыбкой

18:10
  • четверг
  • 27 июня 2019

В роли стоматолога выступил отец

Дочка певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова Клавдия потеряла свой первый верхний молочный зуб.
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Заботливый папа сам провел стоматологическую процедуру. Кристина снимала процесс на камеру. Певица так радовалась происходящему, будто в ее жизни это происходит впервые. Но нет, у Орбакайте уже есть двое старших детей –Никита Пресняков и Дни Байсаров – смену зубов с ними она уже проходила.

Юная Клава мужественно перетерпела боль, а затем спрятала зуб под подушку. Теперь семья певицы будет ждать Зубную Фею, которая обменяет его на деньги.

Смелость девочки и храбрость папы, который отважился на такую процедуру, уже отметил певец и музыкант Игорь Николаев: "Молодец Мишка, не испугался! И Клава храбрая!)". (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.)

Девочку и ее родителей поддержали и многочисленные фанаты Орбакайте: "Мама наверное больше переживала чем доча", "Урраааа!! Какая сильная девочка", "Фея обязательно прилетит".

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