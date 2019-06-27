"Воняет старостью": стало известно, какой запах источает Порошенко

Беглый украинский политик нелицеприятно высказался о "гастролях" бывшего президента

От бывшего президента Украины Петра Порошенко и его партии воняет старостью, лицемерием и ложью. Об этом заявил бежавший с Украины депутат Верховной Рады Александр Онищенко, в отношении которого на родине возбуждено несколько уголовных дел.

Беглый политик оценил очередные предвыборные "гастроли" Порошенко. По его словам, бывший глава государства ездит по городам и толкает "заезженные и старые речи". "К счастью, уже нет того ажиотажа к его персоне, журналисты не ходят на его встречи, и только лишь старый друг может прийти и подарить шарик для утешения", - заключил Онищенко в своем блоге в Facebook.

Внеочередные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля. В настоящий момент Порошенко и ряд других политиков со своими партиями ведут предвыборные кампании, чтобы заполучить места в парламенте.

Ранее под Львовом неизвестные попытались сорвать выступление экс-президента и закидали его дымовыми шашками.

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