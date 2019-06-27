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Путин поднял тост за офицеров и великую Россию

20:01
  • четверг
  • 27 июня 2019

Президент пообещал, что государство будет совершенствовать систему соцгарантий для военнослужащих

В Кремле прошел прием в честь выпускников высших военно‑учебных заведений. На встречу с президентом были приглашены 800 золотых медалистов, отличников учебы. Обращаясь к ним, Владимир Путин подчеркнул, что именно от офицерского корпуса во многом зависит обороноспособность страны и качественное  развитие Вооруженных Сил. Со своей стороны, государство позаботится о социальных гарантиях для военнослужащих и техническом обеспечении армии и флота.

Тринадцать с половиной тысяч человек в этом году окончили военные высшие учебные заведения по всей стране. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это вполне обеспечит нынешнюю потребность армии, флота и силовых ведомств в офицерах. Они буквально несколько дней назад получили дипломы и сегодня отличники учебы, золотые медалисты, лучшие из лучших в Кремле, на торжественном приеме у президента и верховного главнокомандующего. Встреча проходит сразу в трех залах Кремля: Андреевском, Александровском и Георгиевском. Здесь  особо чувствуются преемственность воинских традиций и духовно-историческая связь между поколениями.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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