Путин осмотрел новинки военной техники на форуме "Армия-2019"

Президент ознакомился с разработками военного инновационного технополиса "Эра"

В четверг Владимир Путин приехал в парк "Патриот" в Подмосковье, где проходит одна из крупнейших в мире выставок оружия и военной техники - международный военно-технический форум "Армия-2019". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Глава государства ознакомился с разработками инновационного технополиса "Эра": станцией радиоразведки на беспилотном вертолете, роботом радиоэлектронной борьбы, лазерной сканирующей системой и портативным газосигнализатором для обнаружения токсичных веществ. В присутствии президента состоялась церемония обмена соглашениями, подписанными в рамках форума.

Всего же было заключено сорок шесть государственных контрактов - более чем на триллион рублей. В частности, с холдингом "Сухой" был подписан контракт на изготовление и поставку многоцелевого истребителя "Су-57", а с машиностроительным конструкторским бюро "Вымпел" Минобороны договорилось о закупке для этого самолета партии перспективных ракет "воздух-воздух". Холдинг "Вертолеты России" поставит в Вооруженные силы модернизированную версию "Ночного охотника" "Ми-28НМ".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен