Итоги переговоров по освобождению пленных в Донбассе

Донбасс согласился освободить четырех украинцев в качестве жеста доброй воли

В Минске главы ДНР и ЛНР на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком достигли соглашения об односторонней передаче четырех пленных украинцев. Как подчеркнули лидеры самопровозглашенных республик, этим шагом они надеются побудить киевские власти к началу обмена в формате "всех на всех".

Встреча глав Донецкой и Луганской республик с лидером оппозиционной партии Украины хотя и проходит в столице Белоруссии, но она вне рамок Минского формата. Хотя, конечно, вопросы, которые сегодня обсуждали напрямую, касались урегулирования конфликта в Донбассе, восстановления его экономики, и инфраструктуры.

Встреча длилась больше часа и проходила за закрытыми дверями. Стороны готовились к ней несколько месяцев. И Виктор Медведчук, и Денис Пушилин, и Леонид Пасечник уверены - альтернативы Минским соглашениям, как главному инструменту прекращения войны, нет. Медведчук уверен, что закрепить основные пункты необходимо и в Конституции Украины.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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