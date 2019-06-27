Сильный пожар охватил "5 тысяч квадратов" рынка в Волгограде (видео)

Была угроза попадания огня на газовые баллоны

В Волгограде загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов. Огонь стремительно распространился сначала на 300 квадратных метрах, а затем на пяти тысячах квадратных метрах.

У здания обрушилась кровля. Была угроза распространения огня на соседний склад, где находятся баллоны с пропаном, но сейчас ее сняли. На данный момент пожар локализован, пишет "Интерфакс". Пожарные продолжают бороться с огнем.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. По словам хозяина склада, материальный ущерб составит не меньше шести миллионов.