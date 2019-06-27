ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сильный пожар охватил "5 тысяч квадратов" рынка в Волгограде (видео)

19:19
  • четверг
  • 27 июня 2019

Была угроза попадания огня на газовые баллоны

В Волгограде загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов. Огонь стремительно распространился сначала на 300 квадратных метрах, а затем на пяти тысячах квадратных метрах.

У здания обрушилась кровля. Была угроза распространения огня на соседний склад, где находятся баллоны с пропаном, но сейчас ее сняли. На данный момент пожар локализован, пишет "Интерфакс". Пожарные продолжают бороться с огнем.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. По словам хозяина склада, материальный ущерб составит не меньше шести миллионов.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Пожар в Волгограде
Пожар в Волгограде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.