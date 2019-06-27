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Арашуков заказал убийство за плевок в собственный портрет

19:49
  • четверг
  • 27 июня 2019

Теперь экс-сенатор испытывает "психологические мучения" в СИЗО

Басманный суд Москвы продлил арест экс-сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и двоюродного брата Руслана Арашукова до 30 сентября.

Арашуков-младший отметил, что нахождение в СИЗО "Лефортово" является для него пыткой и он искренне не понимает, почему его посадили вместе "с изменниками, террористами и убийцами".

"Мучения и пытки чисто психологические. С какими-то террористами, с какими-то изменниками родины. Я все понимаю, но есть в Москве другие СИЗО, куда меня можно поместить", - цитирует Рауфа "Интерфакс".

Кроме того, Арашуков-младший считает "совершенно фантастической" теорию свидетеля о том, что он якобы заказал убийство лидера молодежного общественного движении "Адыге Хасэ" Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в его портрет.

Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства.

В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков. Его обвиняют в хищениях природного газа на 30 миллиардов рублей. Также по этому делу проходят еще семь фигурантов – родственники и друзья Арашуковых.

Видео: На юге России прошли массовые обыски по делу Арашуковых

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