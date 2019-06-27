"Шоу с продолжением": у Алибасова признались в гнусном обмане россиян

В шоу-бизнесе все средства хороши

PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин признался, что история с отравлением продюсера была спланирована по "всем законам драматургии".

Весь этот спектакль с госпитализацией – тщательно проработанное и поэтапно реализуемое шоу, поскольку в отечественном шоу-бизнесе образовался застой. О старых звездах начали забывать, и они всеми возможными способами стараются напомнить о себе. Главная их ошибка – недоверие к специалистам PR, считает представитель Алибасова.

"Мы правда действовали по законам драматургии. "Подпитывать" СМИ надо постоянно. <…> Так у нас возник "затяжной сериал". Плюс важный момент: Алибасов — опытный и мудрый человек, он способен доверить принятие решений по ходу PR-кампании специалистам <…> С Алибасовым можно делать практически все. Поэтому наша история не закончится. Это шоу с продолжением", - заявил Горжанкин в интервью "Вечерней Москве".

Он отметил, что жизнь каждого, кто вышел на сцену, превращается в товар, который нужно продавать. Однако, несмотря на все сказанное, Горожанкин утверждает, что Бари Каримович действительно отравился чистящим средством и лечился в НИИ имени Склифосовского.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил чистящее средство "Крот", перепутав его с соком. Уже 17 июня продюсера выписали из больницы. Версия об отравлении вызвала много споров. Ряд специалистов поставили под сомнение возможность столь быстрого выздоровления после такого химического ожога.

Самого Бари Алибасова вопросы об инсценировке отравления явно раздражают. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что не терял память. Ранее сообщалось, что после медикаментозного сна у продюсера появилась амнезия. Врачи усомнились и в этом.