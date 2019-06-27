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Названа причина крушения самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье

20:50
  • четверг
  • 27 июня 2019

Произошедшая в феврале 2018 года авиакатастрофа унесла жизни 71-го человека

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по расследованию крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье в 2018 году.
Экипаж разбившегося в Подмосковье Ан-148 похоронили спустя 10 месяцев после трагедии

Одной из причин катастрофы стала ошибка экипажа на этапе набора высоты, заявили специалисты. Пилоты поспешили приступить к полету, поскольку самолет задержался. В результате попытки нагнать время они забыли проверить, включен ли обогрев датчиков. Из-за этого при наборе высоты произошло их обледенение.

Экипаж получал неверные данные о скорости самолета. Для разгона пилоты в условиях плохой видимости начали снижение, но из-за обледенелых датчиков не смогли понять, что скорость самолета была очень высокой. Из-за этого самолет вошел в пике и врезался в землю, пишет ТАСС.   

Помимо этого, в работе авиакомпании "Саратовские авиалинии" были выявлены системные нарушения и низкая культура безопасности полетов: допуск к полетам получали неквалифицированные кадры и неготовность экипажа к аварийной ситуации.

Трагедия произошла 11 февраля. Самолет Ан-148 выполнял рейс из Москвы в Орск. Он упал вблизи деревни Аргуново, а также села Степановское в Раменском районе Московской области. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

31 мая 2018 года авиакомпания "Саратовские авиалинии" прекратила полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта.

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