Опубликовано видеообращение Зеленского к Путину

Президент Украины во время пресс-конференции резко перешел с украинского на русский язык

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину. Она касается моряков, задержанных ФСБ при попытке проплыть через Керченский пролив в конце 2018 года.

"Я бы хотел обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал украинский лидер в четверг на брифинге. Последние два предложения он произнес на русском языке.

Во время пресс-конференции президент Украины также заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам. По его словам, он сам узнает информацию о "международных шагах" страны из интернета.

"Я не видел наш ответ на ноту России, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины", - пожаловался украинский лидер, добавив, что ждет объяснений от МИД (цитата по ТАСС).

Речь идет о российской ноте, в которой украинской стороне предложили предоставить письменные гарантии, что в случае передачи Россией 24 задержанных моряков на Украине продолжится их уголовное преследование в соответствии с российским законодательством. МИД Украины назвал это предложение неприемлемым.

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