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Умер известный историк Андрей Сахаров

21:20
  • четверг
  • 27 июня 2019

Он написал синий двухтомный учебник "История России с древнейших времен до наших дней"

Ушел из жизни известный российский историк и профессор Андрей Сахаров. Ему было 89 лет.

Прощание с ученым состоится 29 июня в 12 часов в московском храме-часовне Михаила Архангела в Кутузовском проезде. похороны состоятся на Химкинском кладбище, сообщила ТАСС.

Андрей Сахаров окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова в 1953 году, а в 1982 году защитил докторскую диссертацию "Зарождение дипломатии Древней Руси. IX — первая половина X веков". Затем пришел на работу в Институт российской истории РАН, где трудился до 2010 года.

За свою научную карьеру Сахаров опубликовал порядка 400 работ по историографии и источниковедению, а также по вопросам внешней политики России международных отношений. Школьники и студенты хорошо знают его синий двухтомный учебник "История России с древнейших времен до наших дней".

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