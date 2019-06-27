Шторм в политике: чего ждут от встречи Путина и Трампа на G20

На разговор отводится ровно час, однако не исключено, что он может затянуться

На встречу Владимира Путина и Дональда Трампа отводится полтора часа. Это следует из обнародованного пресс-службой Белого дома рабочего графика американского президента. Переговоры пройдут в пятницу во второй половине дня - на полях саммита стран "Большой двадцатки" в японской Осаке. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, "повестку лидеры определят сами".

Официально саммит G20 стартует в пятницу. Но уже сейчас в Осаке усилены меры безопасности. На улицах посменно работает 25 тысяч полицейских, центральные магистрали частично перекрыты. Многим жителям города на время саммита предоставили два выходных дня.

Власти Осаки предупреждают - в работу саммита может вмешаться погода. В ближайшие часы в приморском городе ожидается тайфун, возможны ливни и штормовой ветер. А ведь все последнее время штормит и в политике. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа несколько раз откладывалась и, наконец, администрации лидеров подтвердили - в Осаке президенты России и США проведут двусторонние переговоры. Трамп уже в Японии, сюда он прибыл в сопровождении дочери Иванки. Супруга хозяина Белого дома Меланья в Осаку не прилетела, что сразу дало повод прессе предположить о возможной ссоре в президентской чете. Сам Трамп, уезжая из Вашингтона, успел нагрубить журналистам, но дал понять, что ожидает хорошего разговора с Владимиром Путиным: "У меня с ним будет очень хороший разговор. А то, что я ему скажу - это не ваше дело".

Владимир Путин прибывает в Осаку утром, в Москве из-за шестичасовой разницы во времени будет ещё глубокая ночь. Среди тем российско-американских переговоров - двусторонние отношения, ситуация с КНДР, Ираном, Венесуэлой и Украиной. Возможно, будут затронуты вопросы стабильности в Сирии и Афганистане. На разговор отводится ровно час, однако не исключено, что он может затянуться. Слишком обширна повестка переговоров. Впрочем, очевидно, каждый из лидеров будет отстаивать интересы своей страны.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен