Украинцы молят Зеленского вернуть им пенсии

Под обращением президенту собрано уже полмиллиона подписей

Почти полмиллиона подписей собрано под обращением к президенту Украины на сайте "Выбор Донбасса". Люди требуют от Владимира Зеленского предоставить особый статус самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, наказать военных преступников и дать региону возможность развивать свою экономику, а также вернуть пенсионное обеспечение его жителям.

Сайт "Выбор Донбасса" создали активисты юго-востока Украины, сообщает "ТВ Центр". По их мнению, обратиться к Владимиру Зеленскому и напомнить киевским властям о содержании Минских соглашений важно именно сейчас, пока новый президент не принял никаких ключевых решений.

Между тем, в Донбассе сообщают о намерении Украины в очередной раз сорвать разведение сил и средств у станицы Луганской, старт которому был дан накануне. В ЛНР рассказали, что, по имеющейся информации, Киев готовится в пятницу провести провокацию, из-за которой будет публично объявлено об отказе от отвода сил. В качестве повода украинская сторона укажет на наличие объекта гражданской инфраструктуры на участке разведения. В ЛНР подчеркнули, что Киев требует его ликвидации, что не предусмотрено Рамочным соглашением.

Видео: опубликовано видеообращение Зеленского к Путину

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен