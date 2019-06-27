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Украинцы молят Зеленского вернуть им пенсии

22:21
  • четверг
  • 27 июня 2019

Под обращением президенту собрано уже полмиллиона подписей

Почти полмиллиона подписей собрано под обращением к президенту Украины на сайте "Выбор Донбасса". Люди требуют от Владимира Зеленского предоставить особый статус самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, наказать военных преступников и дать региону возможность развивать свою экономику, а также вернуть пенсионное обеспечение его жителям.
Итоги переговоров по освобождению пленных в Донбассе

Сайт "Выбор Донбасса" создали активисты юго-востока Украины, сообщает "ТВ Центр". По их мнению, обратиться к Владимиру Зеленскому и напомнить киевским властям о содержании Минских соглашений важно именно сейчас, пока новый президент не принял никаких ключевых решений.

Между тем, в Донбассе сообщают о намерении Украины в очередной раз сорвать разведение сил и средств у станицы Луганской, старт которому был дан накануне. В ЛНР рассказали, что, по имеющейся информации, Киев готовится в пятницу провести провокацию, из-за которой будет публично объявлено об отказе от отвода сил. В качестве повода украинская сторона укажет на наличие объекта гражданской инфраструктуры на участке разведения. В ЛНР подчеркнули, что Киев требует его ликвидации, что не предусмотрено Рамочным соглашением.

Видео: опубликовано видеообращение Зеленского к Путину

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