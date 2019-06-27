Какие новинки получит российская армия

Владимиру Путину показали новейшие отечественные разработки

Владимир Путин в четверг побывал в парке "Патриот" в Подмосковье, где проходит одна из крупнейших в мире выставок оружия и военной техники - международный военно-технический форум "Армия-2019". Глава государства ознакомился с новейшими отечественными разработками, которые могут применяться не только в военной сфере, но и в гражданском секторе.

Новейшая разработка - пока единственная в мире радиолокационная система - способна определять местонахождение цели из одной точки, находясь в воздухе. О преимуществах технологи рассказали президенту.

"Благодаря подъему беспилотного летательного аппарата над поверхностью земли увеличивается дальность радиоразведки в три-четыре раза", - сказал полковник Виктор Беляев.

Инновационный технополис "Эра", созданный по поручению Владимира Путина год назад, представил на форуме "Армия" почти 400 научных проектов. Вот целая химическая лаборатория, которая умещается в ладони. Называется просто – "Молекула". А также - лазерный сканер, робот ведения радиоэлектронной борьбы, технологи машинного зрения. Многие разработки, представленные здесь - двойного назначения, то есть могут использоваться и в гражданской сфере. Беспилотник в виде совы будет полезен на поле боя, для разведки и на взлетно-посадочной полосе аэродрома, чтобы отгонять птиц и обеспечивать безопасность полетов.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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