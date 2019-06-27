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Грузия и Литва переобулись на ходу, бросив Украину в одиночестве

21:42
  • четверг
  • 27 июня 2019

Страны не поддержали демарш Украины в ПАСЕ

Парламентарии из Литвы и Эстонии передумали покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) вслед за Украиной и решили продолжить работу в сессии до ее завершения.
Украинская делегация подняла бунт в ПАСЕ из-за возвращения России

После того, как депутаты вернутся из Страсбурга на родину, они обсудят дальнейшие шаги относительно своего участия в ПАСЕ, пишет ТАСС.

Россия пять лет не имела права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и возвращения Крыма. 26 июня 2019 года участники летней сессии ассамблеи одобрили резолюцию, которая восстановила полномочия России в полном объеме. В знак протеста делегации Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии покинули заседание.

Видео: Киев отказался допускать российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

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