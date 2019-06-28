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В Осаке начались переговоры Путина и Трампа

08:13
  • пятница
  • 28 июня 2019

Ранее в пятницу лидеры уже успели обменяться несколькими фразами

В японской Осаке официально открылся саммит "Большой двадцатки". На повестке - проблемы мировой экономики, торговли, вопросы окружающей среды. Форум начался с церемонии фотографирования, после чего лидеры стран отправились на заседание первой рабочей сессии.

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Как сообщает ТАСС, лидеры России и США начали отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "двадцатки". На нее отведено от часа до полутора.

Перед этим Владимир Путин провёл переговоры на полях G20 с коллегами по БРИКС. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В ходе заседания президент затронул ряд важных вопросов.

В частности, он призвал страны активнее использовать расчёты в национальных валютах. Также российский лидер заявил о необходимости сформировать ясные и понятные правила работы транснациональных корпораций, чтобы препятствовать их доминированию на рынке. По мнению Путина, члены БРИКС должны работать над более справедливой моделью развития мировой экономики.

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