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"Раковая опухоль": Порошенко сделал неожиданное заявление

08:28
  • пятница
  • 28 июня 2019

Политик пребывает в подавленном настроении

Вернувшись в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Россия сделала первый шаг к тому, чтобы Европа признала Крым российской территорией. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко.  

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Порошенко в бешенстве из-за возвращения России в ПАСЕ

"Возвращение Российской Федерации в ПАСЕ - первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса", - написал Порошенко в Facebook.

Бывший лидер Украины одобрил демарш украинской делегации, которая покинула сессию в ПАСЕ после возвращения России. "Это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись. Надеюсь, что наша делегация будет вести консультации с президентом и МИДом, чтобы на следующую сессию принять скоординированную с нашими партнерами позицию", - заявил Петр Порошенко, выразив надежду на то, что европейцы не допустят распространения "этой раковой опухоли" и "снятия санкций и в других форматах". 

Напомним, в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за присоединения Крыма к России, после чего Москва отказалась участвовать в сессиях организации и платить взносы. 25 июня 2019 года ПАСЕ вернула России все права в ассамблее. В знак протеста делегаты от Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, а также частично Польши и Словакии покинули заседание. 

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