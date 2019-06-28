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В Алеппо возобновила работу фабрика по окрашиванию тканей

08:36
  • пятница
  • 28 июня 2019

Там работают много беженцев

В сирийском Алеппо после окончания боевых действий возобновила работу фабрика по окрашиванию тканей. Во время войны террористы пытались захватить завод, но правительственной армии удалось отстоять предприятие, передает "ТВ Центр".

На фабрике трудятся несколько десятков человек, большинство из них - беженцы. Для окрашивания на завод поставляются материалы из хлопка и полиэстера. Уже готовую продукцию отправляют на фабрики по изготовлению одежды. Сирийский трикотаж известен далеко за пределами Арабской республики.

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Фабрика по окрашиванию тканей в Сирии
Фабрика по окрашиванию тканей в Сирии
Фабрика по окрашиванию тканей в Сирии
Фабрика по окрашиванию тканей в Сирии
Фабрика по окрашиванию тканей в Сирии
Фабрика по окрашиванию тканей в Сирии
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