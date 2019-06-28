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Когда Зеленский займется проблемами Донбасса

09:18
  • пятница
  • 28 июня 2019

Ситуацию на юго-востоке Украины обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему именно Виктор Медведчук представлял украинскую сторону на встрече с руководителями самопровозглашенных республик Донбасса? Как к этому диалогу отнеслись в Киеве? И когда президент страны Владимир Зеленский займется решением проблем на юго-востоке Украины?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Александр Асафов.

"Это жест доброй воли. Встреча с лидерами самопровозглашенных республик – табу для украинского истеблишмента, а предвыборную миролюбивую риторику надо чем-то подтверждать", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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