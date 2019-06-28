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"Нереальная красотка!" Оголившаяся на людях вдова Децла произвела фурор

08:52
  • пятница
  • 28 июня 2019

Юлия редко бывает столь откровенной

Вдова Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, редко рассказывает что-то о себе, еще реже Юлия Киселева публикует в Instagram свое лицо. Поклонники девушки с нетерпением ждут ее постов, каков же был их восторг, когда Юлия выложила свежее фото.
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На черно-белом снимке вдова Децла сидит, прижав ноги к груди, на Киселевой нет майки, ее оголенный бок сразу же бросается в глаза. При этом лицо Юлия прятать не стала, она выразительно смотрит в объектив, демонстрируя свою красоту. 

Народ оценил прилюдное оголение девушки. Киселева своим видом произвела фурор. "Красивая девушка вы", "Естественная красота. Без прикрас", "Какая Вы красивая! Большая редкость увидеть девушку на просторах инстаграмма без силикона", "Юлечка нереальная красотка. пусть у тебя все будет хорошо. Всего тебе самого светлого и чистого", "Волшебная красота с потерянным взглядом", - написали в комментариях поклонники Юлии (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Напомним, Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Рэперу было 35 лет. Причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Похоронен музыкант в Москве. У Толмацкого остался сын Тони.

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