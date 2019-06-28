Арктику прикроют новейшие бомбардировщики

Су-34 будут патрулировать Северный морской путь

Северный морской путь прикроет новая эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты обладают уникальными характеристиками, они способны с высокой точностью поражать цели в любое время суток и при любых погодных условиях. При этом дальность полета Су-34 позволят истребителям патрулировать почти весь Северный морской путь.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал о многофункциональности этих самолетов. "Су-34, получив специальные подвесные контейнеры, способны вести разведку, а также действовать без сопровождения истребителей прикрытия, так как могут вести воздушный бой с истребителями противника на равных", - приводит его слова "Известия".

Су-34 относится к поколению "4++" и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия.

В июне появились уникальные кадры бомбометания этого истребителя.