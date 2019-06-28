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Глава Евросовета резко ответил на заявление Путина о либеральной идее

08:50
  • пятница
  • 28 июня 2019

Он высказался об авторитаризме и "культе личности"

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что категорически не согласен с позицией президента России Владимира Путина. Ранее российский лидер заявил, что идея либерализма себя изжила.

"Тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека", - отметил Туск, передает РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул, что сам считает устарелыми авторитаризм и "культ личности". Туск добавил, что в ЕС будут и дальше защищать либеральные ценности. Слова главы Евросовета приводятся в коммюнике.

В интервью Financial Times российский лидер заявил, что, "так называемая" либеральная идея себя изжила. Таково его личное мнение. По его словам, такая идея предполагает, что любой мигрант может "убивать, грабить, насиловать", и ему ничего за это не будет, "потому что ты мигрант, надо защищать твои права". "Какие права? Нарушил — получи наказание за это", — подчеркнул он.

"Но эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать", - говорится в интервью Путина, которое есть на сайте Кремля. По его словам, в современном мире эта идея "вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения".

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