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Серябкиной устроили травлю из-за Фадеева после откровений Темниковой

09:04
  • пятница
  • 28 июня 2019

Фанаты разочаровались в звезде

Многие интернет-пользователи и поклонники отвернулись от певицы Ольги Серябкиной после того, как стало известно о ее романе с продюсером группы Serebro Максимом Фадеевым. 
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Певица Елена Темникова, которая пять лет назад со скандалом покинула группу Serebro, намекнула на роман Серябкиной и Фадеева. По ее словам, конфликты среди солисток в группе обострились из-за того, что артистка и продюсер скрывали свои отношения. 

"Говорят, что в бизнесе нельзя, чтобы кто-то встречался. Эта фраза действительно работает. Я считаю, что они взрослые люди и они вправе сами решать. Если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что сначала все держалось в большой тайне, начинались дедовщина и шантажи", - рассказала певица в эфире YouTube-шоу "А поговорить?" с Ириной Шихман. 

Некоторые фанаты Серябкиной после этого интервью отписались от нее в соцсетях. На артистку посыпались обвинения в карьеризме и безнравственности. "Репутация подпорчена безвозвратно", "Серьезно? Фадеев? Фу!", "Мерзкая, теперь понятно, почему столько лет не уходила с этой группы", "Как ты могла повестись на такого человека ради славы и денег... ужасное разочарование" - пишут артистке в комментариях. 

Многие поклонники попросили звезду честно рассказать о своих отношениях с продюсером: "Глупо отрицать и молчать" и "Оля, что у вас с Фадеевым, срочно расскажи, иначе я не усну".

В октябре прошлого года Серябкина сообщила, что она останется в группе Serebro до 2019 года. В апреле текущего года она выпустила сольный альбом под сценическим именем MOLLY. 

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