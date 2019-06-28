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В "Шереметьево" аварийно сел самолет из Лондона

09:08
  • пятница
  • 28 июня 2019

На борту находились 93 пассажира

В московском аэропорту "Шереметьево" экстренно приземлился самолет казахстанской авиакомпании Air Astana. Он летел из Лондона в Нур-Султан.

Внештатная ситуация на борту возникла из-за отказа одного из двух генераторов при неработающей вспомогательной силовой установке. В столичном аэропорту воздушное судно село в 00:18 по московскому времени. Посадка прошла в штатном режиме.

Теперь все 93 пассажира будут вывезены на дополнительном рейсе из Москвы в Нур-Султан, сообщает РИА Новости.

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